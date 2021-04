Szczepienia. Dokument opublikowano we wtorek w godzinach wieczornych. W nowym, zmienionym, rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawarto przepis, zgodnie z którym "w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat".

Nowe rozporządzenie Niewykorzystane szczepionki dla wszystkich chętnych

Dzień wcześniej publikację stosownego rozporządzenia zapowiedział szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk.

Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami. Teraz je rozluźniamy, bo jesteśmy na tym etapie szczepienia, na którym trzeba odpowiadać na aktualną sytuację, dostosowując się też do aktualnych możliwości jeśli chodzi o dostęp i liczbę preparatów Michał Dworczyk

Podkreślił, że realizując wytyczne premiera Mateusza Morawieckiego, rząd przyspiesza z jednej strony zapisy na konkretne terminy szczepień, a z drugiej strony zmienia też system tak, żeby elastycznie dostosowywał się do aktualnej sytuacji, aby Polacy jak najłatwiej mogli się szczepić.

Szczepienia przeciw Covid-19 trwają w Polsce od końca grudnia 2019 roku. Jak możemy przeczytać na stronach rządowych, dotychczas wykonano ponad 9 mln szczepień przeciw. Pierwszą dawkę otrzymało prawie 6,7 mln osób. Zaszczepionych drugą dawką oraz jednodawkowym preparatem J&J zostało ponad 2,3 mln osób.

Nowy harmonogram zapisów na szczepienia. Od 26.04 rejestracja kolejnych roczników

We wtorek Dworczyk przedstawił także nowy harmonogram rejestracji na szczepienia, który przewiduje, że od poniedziałku 26 kwietnia do 9 maja każdego dnia będzie się odbywać rejestracja dwóch roczników (w dniach 7-9 maja nawet 3 lub 4 roczników). Jak dodał, od 9 maja wszyscy dorośli Polacy będą mieli wystawione już e-skierowania.

Szef KPRM dodał, że 28 kwietnia zostanie uruchomiona rejestracja dla osób między 30 a 39 rokiem życia, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się za pośrednictwem formularza. - To ponad 400 tysięcy osób [...] 4 maja rozpoczniemy rejestrację osób między 18 a 29 rokiem życia. To też osoby, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia - poinformował Dworczyk. Jak zaznaczył, dotyczy to 340 tys. osób.

