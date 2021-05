Rząd uruchomi "Mobilne Jednostki Szczepienne". Mają ruszyć w tym tygodniu

Z możliwości zaszczepienia się podczas majówki skorzystało ok. 56 tys. osób - mówi reporterowi Radia ZET Jackowi Czarneckiemu minister Michał Dworczyk. Tyle osób zgłosiło się do 16 punktów szczepiennych, które działały w miastach wojewódzkich. Jak poinformował Radio ZET pełnomocnik rządu ds. szczepień, w tym tygodniu ruszą tzw. Mobilne Jednostki Szczepienne (MJS).

Mobilne Jednostki Szczepienne będą tworzyć ratownicy medyczni lub pielęgniarki, z którymi będzie można umawiać się na szczepienia w miejscowościach odległych od stałych punktów szczepień. - Jest to dodatkowy kanał dystrybucji szczepionek i wykonywania szczepień - mówi min. Michał Dworczyk. Będzie to ważne zwłaszcza dla osób mniej mobilnych, dla których wyjazd do najbliższego punktu szczepień jest z różnych względów utrudniony.

- Na razie program Mobilnych Jednostek Szczepiennych trzeba traktować pilotażowo - mówi minister. Ratownicy i pielęgniarki mają szczepić pacjentów jednodawkowymi szczepionkami Johnson&Johnson, a tych w tej chwili po prostu brakuje. Docelowo rząd planuje uruchomienie co najmniej jednego takiego mobilnego punktu w każdym powiecie.

Po uruchomieniu programu, by dotrzeć do ratowników medycznych czy pielęgniarek, obsługujących MJS, trzeba będzie sprawdzić wykaz tych osób na stronie gov.pl/szczepimysie. Tam będzie telefon osoby, wykonującej szczepienie. Na podanie preparatu będzie można umawiać się telefonicznie.

