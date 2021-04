Kogo można zaszczepić, by nie zmarnować szczepionki? Od jutra nowe zasady

Szczepionka przeciw COVID-19 do tej pory mogła być podawana tylko osobom, które miały w systemie e-skierowanie. Od wtorku 20 kwietnia ma się to zmienić. - Teraz taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18. roku życia - zapowiedział szef KPRM Michał Dworczyk podczas poniedziałkowej konferencji w centrali KGHM Polska Miedź.

Szczepionka przeciw COVID-19 do tej pory, nawet w sytuacji zagrożenia zmarnowania dawki, nie mogła być podawana każdemu. O zasadach podawania szczepionek, które mogłyby się zmarnować, mówił podczas konferencji 15 kwietnia pełnomocnik ds. szczepień Michał Dworczyk. Minister odniósł się wtedy do pytania dziennikarza o to, czy każdy może pod koniec dnia pójść do punktu szczepień i się zaszczepić.

- Jeżeli ktoś chodzi na skróty i łamie przepisy, to jest sytuacja, którą należy ocenić krytycznie. Na tym etapie, kiedy jest dużo osób z e-skierowaniami, do zadań punktu szczepień zależy, żeby zaszczepić osobę posiadającą skierowanie - podkreślił wówczas szef KPRM. - Prosimy jeszcze o cierpliwość, zanim uwolnimy szczepienia dla wszystkich - dodał.

Szczepienia przeciw COVID-19. Nowe zasady w sytuacji groźby zmarnowania dawki

We wtorek zostanie zmienione rozporządzenie w tej kwestii. Dzięki temu, w sytuacji, w której powstanie realne zagrożenie zmarnowania się szczepionki, będzie ją można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18. roku życia - poinformował Michał Dworczyk podczas wizyty w centrali KGHM Polska Miedź.

- Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami. Teraz je rozluźniamy, bo jesteśmy na tym etapie szczepienia, na którym trzeba odpowiadać na aktualną sytuację, dostosowując się też do aktualnych możliwości, jeśli chodzi o dostęp i liczbę preparatów - zaznaczył. Podkreślił też, że realizując wytyczne premiera Mateusza Morawieckiego, rząd przyspiesza z jednej strony zapisy na konkretne terminy szczepień, a z drugiej strony zmienia też system tak, żeby elastycznie dostosowywał się do aktualnej sytuacji, aby Polacy jak najłatwiej mogli się szczepić.

Z kolei na wcześniejszej konferencji prasowej w poniedziałek premier poinformował, że do 10 maja e-skierowanie na szczepienie ma otrzymać każdy obywatel powyżej 18. roku życia. - Do 10 maja chcemy spowodować, aby każdy obywatel powyżej 18. roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie tak, aby najpóźniej do sierpnia - a mamy rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej i zależy od liczby szczepionek przyjeżdżających do Polski - każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony, jeżeli tylko będzie chciał - podkreślił szef rządu. We wtorek ma zostać ogłoszony szczegółowy harmonogram rejestracji dla kolejnych roczników.

