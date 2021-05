Szczepionki, którymi szczepią się Polacy, są skuteczne przeciw indyjskiej mutacji koronawirusa. - Dobrą wiadomością jest to, że te szczepienia, które są stosowane także w Polsce, są skuteczne na tę mutację indyjską - zaznaczył Waldemar Kraska w Polsat News. Wiceminister podkreślił, że istotne jest to, by na bieżąco śledzić pojawianie się w naszym kraju nowych mutacji koronawirusa. - Jest to ważne dla służb sanitarnych, aby jak najszybciej te ogniska ograniczać - powiedział.

Dodał, że w tej chwili prowadzi się głównie obserwację mutacji indyjskiej, która w Polsce pojawiła się, a w Wielkiej Brytanii "wypiera rodzimą mutację". - Jest to dość zakaźna mutacja. Niektórzy eksperci mówią, że o 50 proc. bardziej niż mutacja brytyjska - dodał.

Kraska: trend spadkowy zakażeń będzie się utrzymywać

Wiceminister zdrowia zapytany o bieżącą sytuację epidemiczną powiedział, że trend spadkowy jest utrzymany. - Te wyniki około tysiąca (nowych osób zakażonych - red.) na pewno będą się w następnych dniach także utrzymywać - stwierdził. Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 1000 przypadkach zakażeń i 151 ofiarach.

Jednocześnie wiceszef MZ zauważył, że z jego punktu widzenia, jako lekarza, najważniejszą rzeczą jest fakt, że zmniejsza się liczba pacjentów w szpitalach i pod respiratorami. Wyliczył, że obecnie hospitalizowanych jest 7,5 tys. pacjentów zakażonych koronawirusem, a na oddziałach intensywnej terapii przebywa 990 chorych. Resort zdrowia w poniedziałek podał, że w szpitalach przebywa 7 965 chorych z COVID-19, a 1 092 z nich jest podłączonych do respiratorów.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP