Szczepionki przeciw COVID-19 płatne? Minister zdrowia zabrał głos

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce nie przebiegają wystarczająco sprawnie – ocenił resort zdrowia. Rząd podjął więc działania profrekwencyjne m.in. ogłosił loterię szczepionkową i uruchomił w galeriach handlowych punkty szczepień.

Minister Adam Niedzielski przekazał w czwartek, że to nie koniec działań na rzecz zachęcenia większej liczby osób do zaszczepienia. – Od dziś zaczynamy akcję dzwonienia do tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły. W najbliższym czasie zostanie wykonanych blisko milion połączeń – zadeklarował szer resortu zdrowia. Niedzielski wyraził nadzieję, że akcja szczepień doprowadzi do odporności populacyjnej.

Szczepienia przeciwko COVID-19 płatne? Ministerstwo rozważy to jesienią

Minister zdrowia zapytany o opłaty za szczepienia wyjaśnił, że resort na razie nie wprowadzi takiego rozwiązania. – Szczepienie jest ukierunkowane do naszych obywateli oraz do tych osób, które przebywają legalnie w Polsce. One również mają prawo być zaszczepionymi. Pod tym względem nasz system jest również otwarty na obcokrajowców – podkreślił Niedzielski.

Minister zastrzegł jednak, że zmiana polityki szczepień w zakresie opłat jest możliwa. – Jeżeli chodzi o kwestię płatności za szczepienie - usługę bądź preparat - decyzję na ten temat będziemy podejmowali na jesieni – poinformował. Czy to oznacza, że płacić będą musieli wszyscy, którzy będą chcieli się zaszczepić? – Być może szczepienie covidowe stanie się normalnie w trybie refundacyjnym dla pewnych grup bezpłatne – sprecyzował Niedzielski.

Doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19, zasugerował rządowi w czwartek, by szczepionki były darmowe tylko do końca lipca. "Potem albo opłata za szczepionki, albo zgoda na szczepienie darmowe tylko po przejściu skomplikowanej, wielostopniowej procedury. Kiedy podaż przekracza popyt, czas pora robić zapasy" - napisał na Twitterze. Później wyjaśnił, że była to tylko prowokacja, która miała na celu "pobudzenie do refleksji".

