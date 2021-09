Szczepionki przeciw COVID-19 w Polsce będą płatne? Rzecznik rządu podał termin

Szczepienia przeciw COVID-19 niemal stanęły w miejscu, a rząd nie widzi już zbyt wiele możliwości na zachęcenie większej liczby obywateli do przyjęcia zastrzyku. Poza jedną, o której mówił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. – Teraz jest jeszcze jedno takie główne źródło potencjalnego wzrostu liczby zaszczepionych. To są deklaracje składane przez rodziców uczniów w szkołach, a także być może dzięki temu przez samych rodziców – powiedział Müller.

Szczepienia przeciw COVID-19 będą płatne w Polsce. Jest możliwy termin

Rzecznik rządu zaznaczył, że za szczepionki przeciw COVID-19 niebawem będzie trzeba zapłacić. – Rozważaliśmy to i cały czas rozważamy, by szczepienia były płatne, ale na ten moment, do końca września deklarowaliśmy, że będą bezpłatne. Myślę, że dłużej będą bezpłatne, ale w pewnym momencie mogą pojawić się w kalendarzu szczepień jako odpłatne – stwierdził. Müller dopytywany, kiedy obywatele będą musieli zapłacić za to szczepienie, odpowiedział, że „od przyszłego roku albo może trochę wcześniej”. – Jeśli negatywnie miałoby to wpłynąć na skalę szczepień, to wariant, który należy zważyć – dodał. Z opłat będą zwolnieni tylko obywatele należący do konkretnych grup zawodowych i grup ryzyka.

Ministerstwo Zdrowia podaje, że do tej pory zaszczepiło się około 48 proc. Polaków. Według epidemiologów to zbyt mało, aby uchronić nas przed dużą liczbą zakażeń w czasie czwartej fali pandemii.

RadioZET.pl/oprac. AK