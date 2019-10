Jak donosi TVP Info, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę. W miejscowości Szczepkowo Borowe na Warmii i Mazurach byk zaatakował rolnika pastwisku. Mężczyzna nie przeżył.

Jak informuje policja, tragedia rozegrała się w momencie gdy 52-letni rolnik przyszedł na pastwisku, by zaprowadzić byka do obory. Zwierzę w pewnym momencie zaatakowało właściciela, poważnie go raniąc.

Mężczyzna zmarł wskutek głębokich ran

- W wyniku powstałych obrażeń 52-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia - powiedziała w rozmowie Polską Agencji Prasowej Alicja Pepłowska z policji w Nidzicy.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jednak, mimo prowadzonej przez lekarza długotrwałej resuscytacji, poszkodowanemu nie udało się przywrócić czynności krążeniowo-oddechowych.

Okoliczności tragedii będzie wyjaśniać policja pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze wezwali lekarza weterynarii, żeby pomógł zapanować nad rozjuszonym zwierzęciem i zdecydował o jego dalszym losie.

