W sobotnim programie „Śniadanie w Trójce” szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski (wraz z innymi gośćmi) komentował kwestię planowanego strajku nauczycieli.

Jego zdaniem „jakakolwiek forma protestu w trakcie kampanii wyborczej będzie natychmiast upolityczniona”. Podkreślił przy tym, że „prawo do sporu zbiorowego odnośnie strajku przynależy związkom zawodowym”.

- Natomiast pan prezydent wzywa i nadal będzie wzywał do dialogu społecznego, dlatego że trzeba pamiętać, że akurat zawód nauczyciela ma tę szczególną misję, że on też ma charakter wychowawczy. Jeśli nauczyciele będą podejmowali akcje protestacyjne muszą robić to w ten sposób, żeby uczniowie i rodzice zrozumieli (...), dlaczego tak drastyczną formę ten protest przyjmuje i żeby to było wychowawcze - powiedział.

W końcu Krzysztof Szczerski stwierdził, że przecież „nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie”.

- W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane np. dla rodzin polskich, 500 plus, to też dotyczy nauczycieli - dodał szef gabinetu prezydenta.

Słowa spotkały się z ostrą odpowiedzią opozycji i nauczycieli.

„Najpierw premier o naszej pracy, że mamy "troszeczkę więcej czasu wolnego". A teraz szef gabinetu prezydenta o naszych zarobkach: "Nie mają obowiązku życia w celibacie" (po co podwyżki jak jest 500+). Tak nas traktują!” – napisał na Twitterze Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował, że w poniedziałek prezydium zarządu głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego zdecyduje o treści pytania w referendum strajkowym oraz o terminie strajku w oświacie. Według Broniarza, „pod uwagę brane są różne terminy, ale najwięcej zwolenników ma opcja strajku w kwietniu”.

