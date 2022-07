Tragedia w trakcie wędkowania w Wielkopolsce. W miejscowości Szczodrzykowo nad lokalnym zalewem 30-letni wędkarz został porażony prądem.

Jak podaje "Głos Wielkopolski", mężczyzna w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Został tam przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Tragedia w trakcie wędkowania. Nie żyje 30-latek

30-letni mężczyzna został porażony prądem podczas zarzucania wędki. Niestety, jego życia nie udało się uratować. - Stan pacjenta był bardzo ciężki. Niestety, w poniedziałek, około godz. 10 mężczyzna zmarł - poinformował "Głos Wielkopolski" Konrad Napierała, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Lutyckiej w Poznaniu.

Sprawę śmierci wędkarza wyjaśnia prokuratura. Tygodnik "Tydzień Ziemi Śremskiej" przypomina, że to nie pierwsza podobna tragedia z udziałem wędkarza nad wspomnianym zbiornikiem.

"Zbiornik ma swoją mroczną historię. W przeszłości dochodziło tam do śmiertelnych porażeń wędkarzy przez prąd o napięciu 15 tys. wolt. W każdym z przypadków zahaczali oni o biegnącą tam linię średniego napięcia. Do wypadków dochodzi od strony drogi, przeważnie łowią tam przyjezdni, lokalni wędkarze omijają to miejsce, właśnie ze względu na niebezpieczeństwo i bliskie sąsiedztwo linii energetycznej" – czytamy.

RadioZET.pl/Głos Wielkopolski/Tydzień Ziemi Śremskiej