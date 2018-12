Awaria górskiej kolejki linowej. W gondolach utknęli ludzie [FOTO]

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Informację dostaliśmy od słuchaczy na Czerwony Telefon Radia ZET.

Pasażerowie kolejki są ewakuowani na ziemię przy pomocy sprzętu alpinistycznego. W akcji bierze udział 15 jednostek straży pożarnej oraz GOPR. Żaden z narciarzy nie obniósł obrażeń.

Rzecznik Szczyrk Mountain Resort, do którego należy kolejka, Beata Markiewicz powiedziała w rozmowie z PAP, że dopiero po oględzinach wyciągu przez fachowców, będzie można powiedzieć, jaka była przyczyna awarii i kiedy ponownie on ruszy. - Poinformowaliśmy już producenta kolei, żeby wszystko sprawdził. Prawdopodobnie jutro ona nie ruszy. Zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach – powiedziała.

Wyciąg na Zbójnicką Kopę to najnowsza inwestycja SMR, która została otwarta oficjalnie w miniony piątek.

RadioZET.pl/DG