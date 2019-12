Wyniki sekcji zwłok po wybuchu w Szczyrku. „Zginęli w jednej sekundzie”

Wybuch gazu w Szczyrku. „Fakt” ujawnił we wtorek wstępne wyniki sekcji zwłok czterech osób. Mieszkańcy domu przy ulicy Leszczynowej zginęli w jednej sekundzie.

W wybuchu gazu w domu jednorodzinnym Szczyrku, do którego doszło w minioną środę, zginęło osiem osób, w tym czworo dzieci. Wybuch gazu zniszczył całkowicie trzykondygnacyjny dom.

Jak informuje „Fakt”, w poniedziałek przeprowadzono cztery sekcje zwłok. Z ustaleń śledczych wynika, że śmierć mieszkańców domu była nagła. We wtorek, 10 grudnia, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach przeprowadzane zostaną kolejne cztery sekcje.

Zgoda na pochówek ofiar możliwa będzie po ustaleniu ich tożsamości. „Bez wnikania w szczegóły muszę przekazać, że jest konieczna identyfikacja. […] W ciągu dwóch-trzech dni od pobrania materiału porównawczego, genetycznego, zostanie wydana opinia ustalająca tożsamość tych osób” – przekazała rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Agnieszka Michulec.

Prokurator Michulec poinformowała w poniedziałek, że podczas oględzin georadarem zostało ujawnione miejsce przerwania gazociągu. Później zostało one odsłonięte. Jak dodała, prokuratura nie chce go ujawniać, ponieważ mogłoby to zaszkodzić dobru śledztwa.

Oględziny miejsca tragedii cały czas trwają, ale są trudne z uwagi na pokrycie terenu gruzem, który musi być krok po kroku usuwany.

RadioZET.pl/Fakt/PAP