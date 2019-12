W środę wieczorem 4 grudnia w trzykondygnacyjnym domu jednorodzinnym w Szczyrku doszło do wybuchu gazu. W czasie kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczo-ratowniczej, w której uczestniczyło kilkaset osób, w gruzach budynku znaleziono ciała ośmiorga ofiar: czworga dorosłych i czworga dzieci.

Wszystkie ofiary były członkami jednej rodziny. W domu zamieszkiwała także pani Katarzyna, która feralnego dnia była akurat w pracy. W wyniku tragedii straciła prawie całą rodzinę, w tym 8-letniego synka, swoich rodziców oraz kuzyna, jego żonę i jego dzieci.

Zbiórka dla Katarzyny ze Szczyrku

Obecnie kobieta przebywa u swojej siostry oraz szwagra, wsparli ją także przyjaciele. Jako, że oprócz większości bliskich straciła też prawie cały dobytek, zorganizowano dla niej internetową zbiórkę. Wszelkie informacje można było znaleźć na stronie pomagam.pl:

fot. pomagam.pl

- Kasia straciła wszystko co miała, jej świat się zawalił. Obecnie przebywa u przyjaciół w Szczyrku pod opieką siostry Patrycji i szwagra Marcina. Nie ma gdzie i do czego wracać. Jedyne co jej zostało to ubrania, w których była w dniu tragedii - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Magdalena Masłowska z Fundacji Let’s Go, inicjatorka akcji, która zapewnia, że cała zebrana kwota (pomniejszona o 7,5 proc. podatku) przekazana zostanie poszkodowanej.

Wybuch gazu w Szczyrku

Inicjatywa przeszła najśmielsze oczekiwania. 9 grudnia, w momencie zakończenia, licznik pokazywał aż 587 881 złotych. Pieniądze wpłaciło 12,5 tys. osób. "Z całego serca pragniemy podziękować w imieniu całego grona przyjaciół i rodziny Pani Katarzyny, wszystkim darczyńcom za szczodry gest, okazane serce i wrażliwość. Dziękujemy również dziennikarzom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do promocji zbiórki. Akcja wsparcia Pani Katarzyny przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się, że w tak krótkim czasie uda się wspólnie zebrać tak ogromną kwotę" - napisali organizatorzy.

Jak podaje "Dziennik Zachodni", zbiórkę dla pani Katarzyny zorganizowały również władze Szczyrku wraz z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Pieniądze można wpłacać na konto: Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, nr konta 47 1240 1170 1111 0010 6323 0610 z dopiskiem „POMOC SZCZYRK”.

RadioZET.pl/pomagam.pl/Dziennik Zachodni/PAP