Jak podała warmińsko-mazurska policja, we wtorek 21 grudnia rano szczycieńscy policjanci z wydziału kryminalnego działając na polecenie Sądu Rejonowego w Gliwicach, wyruszyli w teren, by potwierdzić swoje wcześniejsze ustalenia. Wynikało z nich, że mężczyzna choć ma meldunek na terenie powiatu braniewskiego, to może ukrywać się na terenie miejscowości Romany położonej w gminie Szczytno.

fot. Policja Szczytno

fot. Policja Szczytno

Policjanci kilkaset metrów od drogi, w głębi lasu, natknęli się na ziemiankę. W środku zastali śpiącego jeszcze 47-latka. Okazało się bowiem, że mężczyzna, który przez 7 lat ukrywał się przed wymierzoną przez sąd karą pozbawienia wolności, w ostatnim czasie postanowił "osiedlić" się w lesie.

47-latek został zatrzymany przez szczycieńskich kryminalnych i przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 9 miesięcy.

RadioZET.pl/ Agnieszka Libudzka (PAP)