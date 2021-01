Tajemnicza śmierć 25-latka. Rodzina znalazła go leżącego pod autem

25-letni mieszkaniec gminy Szczytno (woj. warmińsko-mazurskie) został znaleziony przed swoim domem. Znaleźli go członkowie jego rodziny. Mężczyzna leżał twarzą do ziemi pod otwartymi drzwiami swojego samochodu i pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej nie udało się go uratować.