Szef jednak nie sprawdzi paszportu covidowego pracownika? Projekt może utknąć w Sejmie

Posłowie mają zastrzeżenia do rozwiązań proponowanych w ustawie, dzięki której pracodawcy będą mogli sprawdzić, czy pracownicy są zaszczepieni. Podczas wysłuchania publicznego było sporo głosów krytycznych. Nie od dziś wiadomo, że także w PiS-ie jest wielu przeciwników tego projektu. – A nikt nikogo do niczego zmuszał nie będzie, bo stanowisko na głosowania jest jasne. Nie widzimy tutaj potrzeby dyscypliny partyjnej – powiedział Czesław Hoc z PiS.

Dlatego na razie jest wprawdzie jest zapowiedz dalszych prac, ale nie ma żadnej pewności, że projekt zostanie przyjęty. Mimo że zwolennikami przepisów są minister zdrowia Adam Niedzielski i premier Mateusz Morawiecki.

Weryfikacja paszportów covidowych przez pracodawców jest niepewna

– Aby wdrożyć dalej idące obostrzenia proponujemy ustawę – powiedział w piątkowym wywiadzie dla portalu „Interia” premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o takie regulacje, które zwiększyłyby skuteczność weryfikacji obostrzeń.

Dziennikarze nawiązując do decyzji prezydenta Francji Emmanuela Macrona o wprowadzeniu obostrzeń dla niezaszczepionych na COVID-19 zapytali premiera, czy nie chciałby również "trochę ostrzej zagrać". – To jest polityka prezydenta Macrona. Każde społeczeństwo jest inne. My musimy liczyć się z nastrojami całego społeczeństwa, a także z faktami – odpowiedział premier. – Aby wdrożyć dalej idące obostrzenia proponujemy ustawę, która na ten moment potrzebuje większości w parlamencie - czeka nas w tej sprawie jeszcze sporo pracy – dodał.



Dopytywany o to, czy jest "gotowy przyjąć z opozycją obowiązek paszportów covidowych?” szef rządu odpowiedział: „Takie regulacje, które zwiększyłyby skuteczność weryfikacji obostrzeń – tak".

Niewykluczony jest scenariusz powołania podkomisji ws. projektu. A to oznaczałoby jedno - kolejne opóźnienie w pracach nad przepisami. Decyzje w tej sprawie podejmie komisja zdrowia - posiedzenie odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 13.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK