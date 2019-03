Szerszeń azjatycki blisko Polski. Jego jad może zabić człowieka

Szerszeń azjatycki zbliża się do Polski. Niebezpieczny owad, którego jad może zabić człowieka, dotarł już do Niemiec.

Szerszeń azjatycki to gatunek owada z rodziny osowatych, największy szerszeń świata. Występują we wschodniej Rosji (region Primorski Krai), Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Długość ciała szerszenia wynosi od 2,5 do 4,5 cm, a rozpiętość skrzydeł sięga 7,6 cm.

Szerszeń azjatycki pojawił się w Europie Południowo-Zachodniej w 2004 roku - informuje portal teraz-srodowisko.pl. Kolonie owada obserwowano jedynie na terenie Francji. Okazuje się, że zasięg gatunku szerszenia azjatyckiego powiększa się średnio o 100 km rocznie. Z najnowszych danych wynika, że jego kolonie dotarły do niemieckiej Hestji.

Szerszeń azjatycki - czym jest, gdzie występuje, wygląd

Gatunek ten jest bardziej agresywny niż inne osy. Użądlenia szerszenia azjatyckiego zabijają co roku w samej Japonii około 40 osób, przeważnie w wyniku reakcji alergicznej na jad owada (najbardziej aktywną substancją jest mastoparan).

Użądlenie człowieka z alergią jest zabójcze, jednak nawet zdrowy człowiek może zginąć z powodu działania neurotoksyny zwanej mandarotoksyną (MDTX), jeżeli ilość wstrzykniętego jadu jest wystarczająca.

Szerszenie azjatyckie znane są z niszczenia pszczelich rojów, czym negatywnie wpływają na przemysł pszczelarski. Kilkadziesiąt szerszeni potrafi wybić całkowicie kilkudziesięciotysięczny rój. Celem ataków szerszeni na ule jest pozyskanie pszczelich larw oraz miodu.

RadioZET.pl/teraz-srodowisko.pl/DG