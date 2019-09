Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

''Nasza Szóstka ❤️ Po 113 ciężkich dniach w szpitalu w końcu jesteśmy w komplecie w domu. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym czasie trzymali za nas kciuki i nas wspierali'' - napisała na Instagramie Klaudia Marzec, szczęśliwa mama sześcioraczków.

W domu w Tylmanowej (Małopolskie) na Malwinę czekały Kaja, Nela, Zosia, Filip i Tymon, a także 2,5-letni brat Oliwier.

Z każdym dniem jest lżej, powoli organizacyjnie wszystko sobie układamy MAMA SZEŚCIORACZKÓW

Dopytywana o to, jak wygląda jej doba i zachowanie dzieci, odpowiedziała, że niemowlaki są ruchliwe, w nocy w miarę spokojne, ale w ciągu dnia mają "różne okresy" i każdy dzień jest inny.

Sześcioraczki z Krakowa

Sześcioraczki przyszły na świat 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu. Noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g. Do domu wypisywane były stopniowo nie tylko ze względu na konieczność badań, ale też m.in. po to, jak wyjaśniali lekarze, aby przyzwyczajać rodziców do nowej sytuacji.

Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko – raz na 4,7 mld ciąż na świecie. Taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału.

RadioZET.pl/PAP/Instagram