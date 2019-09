Sześcioraczki na spacerze. Wózki od Radia ZET zdały testy obciążeniowe

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Sześcioraczki przyszły na świat 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu. Noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g.

Do domu wypisywane były stopniowo nie tylko ze względu na konieczność badań, ale też m.in. po to, jak wyjaśniali lekarze, aby przyzwyczajać rodziców do nowej sytuacji. 10 września ze szpitala wypisana została Malwina, ostatnia z rodzeństwa.

Sześcioraczki na spacerze z wózkami Radia ZET

17 lipca Radio ZET ruszyło do Krakowa, by spotkać się z rodzicami sześcioraczków i wręczyć im wcześniej obiecane dwa piękne, specjalne wózki. Dziś w mediach społecznościowych mama Filipa, Tymona, Zosi, Kai, Meli i Malwiny opublikowała zdjęcie ze wspólnego spaceru. Wózki Radia ZET przeszły pierwsze testy obciążeniowe.

"Lubicie spacery? Ja uwielbiam! Myślałam, że z taką gromadką będzie to zbyt trudne... Ale jak widać, niemożliwe nie istnieje" - napisała na Instagramie Klaudia Marzec.

