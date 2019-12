Sześcioraczki spod Krakowa życzą wesołych świąt. Ich zdjęcie robi w sieci furorę

Malwina, Kaja, Nela, Zosia, Filip, Tymon czekają już na Boże Narodzenie. Klaudia Marzec, mama maluchów, opublikowała w sieci kolejne zdjęcie sześcioraczków. "Życzymy wszystkim spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia" - napisała na Instagramie.

Zdjęcie sześcioraczków w świątecznych strojach błyskawicznie zdobyło uznanie internautów. „To będą wspaniałe święta z taką gromadką”, „Tyle szczęścia na jednej fotografii” – to tylko niektóre z licznych komentarzy.

Sześcioraczki z Krakowa

Przypomnijmy, że słynne już sześcioraczki przyszły na świat 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ciąża została rozwiązana przez cesarskie cięcie w 29. tygodniu. Noworodki ważyły od 890 g do ok. 1300 g. Do domu wypisywane były stopniowo - nie tylko ze względu na konieczność badań, ale też m.in. po to, jak wyjaśniali lekarze, aby przyzwyczajać rodziców do nowej sytuacji.

10 września ze szpitala wypisana została Malwina, ostatnia z rodzeństwa. W domu w Tylmanowej w Małopolsce na Malwinę czekały Kaja, Nela, Zosia, Filip i Tymon, a także 2,5-letni brat Oliwier.

Sześcioraczki na spacerze z wózkami Radia ZET

17 lipca RadioZET ruszyło do Krakowa, by spotkać się z rodzicami sześcioraczków i wręczyć im wcześniej obiecane dwa piękne, specjalne wózki. Pod koniec września w mediach społecznościowych mama Filipa, Tymona, Zosi, Kai, Meli i Malwiny opublikowała zdjęcie ze wspólnego spaceru. Wózki Radia ZET przeszły pierwsze testy obciążeniowe.

Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko – raz na 4,7 mld ciąż na świecie. Taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału.

RadioZET.pl