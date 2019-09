„Jeszcze w piątkę”. Mama sześcioraczków opublikowała urocze zdjęcie maluchów

Chcesz czytać częściej takie artykułu? Dołącz do grupy dla rodziców na Facebooku

Filip, Tymon, Zosia, Kaja, Malwina i Nela przyszli na świat 20 maja w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ciążę lekarze rozwiązali w 29. tygodniu przez cesarskie cięcie. Najmniejsze z dzieci ważyło przy urodzeniu 890 g, największe ok. 1300 g.

„Jeszcze w piątkę. Powrót do domu każdego z naszych dzieciaczków to ogromne szczęście ale niestety to też strach..... Są to wcześniaczki z masą urodzeniowa ok 1 kg i chociaż rosną w oczach to obawa o ich zdrowie towarzyszy nam każdego dnia. Jednak mimo to czekamy na naszą ostatnia kruszynkę z utęsknieniem” – napisała Klaudia Marzec, szczęśliwa mama sześcioraczków.

Sześcioraczki z Krakowa

Rodzice w rozmowie z dziennikarzami przyznali, że po narodzinach dzieci bali się o ich życie. Podziękowali personelowi szpitala za opiekę i dużo serca. Jak podkreślili, w domu bez pomocy rodziców i najbliższej rodziny byłoby ciężko.

Matka dzieci, zapytana o charaktery niemowląt, zauważyła, że mają różne temperamenty, w różnych godzinach zasypiają i jedzą. Najbardziej żywiołowy jest Tymonek, a najbardziej uśmiechnięta Malwinka – która była „niespodzianką” i ostatnia z szóstki przyszła na świat.

Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko – raz na 4,7 mld ciąż na świecie. Taką ciążę trudno też doprowadzić do szczęśliwego finału. Dzieci państwa Marców są pierwszymi sześcioraczkami w Polsce.

RadioZET.pl