Sześcioraczki z Polski mają już dwa lata. Internauci zachwyceni zdjęciami

Sześcioraczki przyszły na świat 20 maja 2019 r. Urodziły się w 29. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie. Noworodki ważyły wówczas od 890 do ok. 1300 gramów. Lekarze oceniali, że dzieci urodziły się w zaskakująco dobrym stanie jak na sześcioraczki.

Rozwój sześcioraczków można śledzić w mediach społecznościowych. Zdjęcia dzieci na swoim profilu zamieszcza ich matka. Cieszą się one ogromną popularnością wśród użytkowników Instagrama. Porównując zdjęcie sześcioraczków kilka miesięcy po urodzeniu z najnowszą fotografią, widać jak szybko rosną.

Zeszłoroczne zdjęcie uśmiechniętych sześcioraczków, świętujących pierwsze urodziny, polubiło ponad 50 tysięcy osób. "Kochane dzieci życzę Wam zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia! Aby kolejny rok był dla Was równie łaskawy co ten" - pisała wtedy ich matka.

Sześcioraczki z Tylmanowej skończyły dwa lata

Do domu wypisywane były stopniowo nie tylko ze względu na konieczność badań, ale też m.in. po to, jak wyjaśniali lekarze, aby przyzwyczajać rodziców do nowej sytuacji. Pierwsze do domu pojechały Kaja i Nela.

Jako ostatnia, niemal cztery miesiące po urodzeniu, krakowski szpital opuściła Malwina. Według statystyk sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko – raz na 4,7 mld ciąż na świecie.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK