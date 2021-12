Sześcioro dzieci, które wygrały z rakiem, zmarło na COVID-19. Rodzice byli niezaszczepieni

W ostatnich miesiącach w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu sześcioro dzieci zmarło na COVID-19. Były one pacjentami onkologicznymi, ale już po zakończonym leczeniu. Lekarze przekazali, że rodzice byli niezaszczepieni. - To nie tylko niezrozumiałe, ale po ludzku bardzo przykre – powiedział w rozmowie z TVN24 prof. Leszek Szenborn.