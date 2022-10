Kierowcy nie żyją. Jedno z aut całkowicie zmasakrowane

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w miejscowości Szklana (pow. proszowicki, woj. małopolskie). Kierujący busem zjechał na przeciwległy pas i uderzył w nadjeżdżającą ciężarówkę. Nie żyją obaj kierowcy - podał zespół prasowy małopolskiej policji.

Ze wstępnych ustaleń Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wynika, że kierujący busem jadącym w stronę Krakowa zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z nadjeżdżającym tirem.

Tragiczny wypadek w Małopolsce. Nie żyje dwóch kierowców

W wyniku zdarzenia śmierć ponieśli kierowcy obu pojazdów. Busem w tym czasie nikt nie podróżował. Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 13:40 w miejscowości Szklana (pow. proszowicki).

Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna w Klimontowie. Na jednym z nich widać busa, który w wyniku wypadku został całkowicie zmasakrowany.

- Na miejscu jest policja i prokurator. W tej sprawie będzie śledztwo, w trakcie którego zostaną ustalone przyczyny wypadku - poinformowała Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego małopolskiej policji. Drogę w kierunku Proszowic oraz w kierunku Krakowa zaraz po zdarzeniu zablokowano i wyznaczono objazdy.

RadioZET.pl/PAP/Facebook