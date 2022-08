"Szkoła wolna od (s)HIT-u". Aktywiści zachęcają do bojkotu kontrowersyjnego podręcznika

Organizacja Wolna Szkoła rusza z akcją "Szkoła wolna od (s)HIT-u", zachęcając do bojkotu podręcznika do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Aktywiści przypominają, jakie prawa przysługują rodzicom i nauczycielom kwestionującym kontrowersyjny podręcznik.

Podręcznik do Historii i teraźniejszości prof. Wojciecha Roszkowskiego ma służyć uczniom szkół średnich od roku szkolnego 2022/2023. To nowy przedmiot wprowadzony przez resort edukacji i nauki kierowany przez Przemysława Czarnka.

Krytycy katolicko-konserwatywnej wizji świata, którą autor uznaje za jedyną słuszną moralnie, biją na alarm i grzmią o indoktrynacji dzieci w przyszłości.

"Szkoła wolna od (s)HIT-u". Aktywiści apelują do rodziców i nauczycieli

Sprawie przyjrzała się organizacja Wolna Szkoła. "Rodzice nie muszą kupować tego podręcznika. Nauczyciele nie muszą z niego korzystać. Podręcznik do HIT-u, czyli historii i teraźniejszości autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego, promowany przez ministra Czarnka, jest groźny dla procesu edukacji dzieci, bo jest to w istocie publicystyczny materiał propagandowy, który nachalnie narzuca świat wartości oraz sposób postrzegania rzeczywistości partii rządzącej PiS" – informuje we wpisie na Facebooku Wolna Szkoła.

Aktywiści dodają, że aby nauczyciele tego przedmiotu mieli wybór, powstaje e-podręcznik do nauki przedmiotu Historia i Teraźniejszość. CyfrowyHiT.pl to darmowa publikacja, która jest tworzona dzięki zbiórce pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Podobną inicjatywą jest obywatelski HiT. Jej celem jest przygotowanie i zebranie już istniejących materiałów do nauki.

"W ramach akcji #OhS_HIT działacze Wolnej Szkoły sprawdzają także wykazy podręczników na rok 2022/2023 w losowo wybranych szkołach ponadpodstawowych. Te, które rezygnują z wyboru podręcznika prof. Roszkowskiego, nagradzają tytułem "Szkoły wolnej od (s)HIT-u" – czytamy w akcji Wolnej Szkoły.

Wiadomo, że bojkot podręcznika prof. Roszkowskiego zaplanowały m.in. XIX LO im. Marii i Jerzego Kuncewiczów w Lublinie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Medical" w Kłodzku i Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej.

