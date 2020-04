Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Zajęcia szkolne transmitowane przez TVP ABC wzbudzają ogromne kontrowersje. Internauci bezboleśnie punktują błędy merytoryczne, nieprzygotowanie nauczycielek, ale też pośpiech w jakim powstają kolejne części produkcji. Same nauczycielki podkreślają, że nie mają doświadczenia w występach przed kamerami. Do tego narzekają na falę hejtu. Głosu nie zabiera za to Ministerstwo Edukacji, które powinno odpowiadać za poziom merytoryczny lekcji.

Do wpadek na lekcji matematyki i chemii doszły problemy z gimnastyką. Dość powiedzieć, że instruująca uczniów nauczycielka pokazywała ćwiczenia w oficjalnym stroju. W garsonce prezentowała skłony, butami na obcasach z kolei turlała butelkę wody.

Zajawkę ćwiczeń skrytykował na Twitterze Adam Romer, redaktor naczelny magazynu TenisKlub. Dziennikarz sportowy nie widzi żadnej obrony dla telewizyjnych lekcji .

Produkcja generuje skrajnie negatywne emocje.

- Ubranie, ćwiczenia... przecież to jakieś dno. Tak nawet nie ćwiczyło się w szkole na korytarzu w latach 70-tych - dodał w sieci Adam Romer.

Uczniowie nie uczęszczają w Polsce do szkół od 16 marca. Po dwóch tygodniach zdalnych lekcji minister edukacji wydłużył przerwę od stacjonarnej nauki do czasu świąt Wielkanocy.

