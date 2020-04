„Szkoła z TVP” to kompromitacja. Pomysł ok., ale wykonanie okropne – piszą internauci, ale też nauczyciele, wyliczając błędy, które pojawiają się na antenie. Zdaniem TVP krytyka prezentowanych materiałów świadczy o niedojrzałości i braku solidarności ze społeczeństwem.

„Szkoła z TVP” miała pomóc uczniom w zdalnej nauce podczas epidemii koronawirusa, a stała się – mówiąc wprost – obiektem kpin. "Szkoła z TVP" to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Telewizji Polskiej. Na antenie od 29 marca emitowane są materiały dostosowane treścią do podstawy programowej szkół podstawowych.

Niestety wspomniane materiały zbierają kiepskie recenzje. Widzowie wytykają nauczycielom prowadzącym lekcje w TVP liczne pomyłki. Przykładowo w jednym z odcinków wyraźnie zestresowane prowadzące przekonywały, że „ujemna razy dodatnia to oczywiście dodatnia”, pomyliły obwód ze średnicą czy wyjaśniały, że liczba parzysta to taka, "która ma parę", a nie taka, którą da się podzielić przez dwa. Przy tym wszystkim nauczycielki rozmawiają z uczniami, których nie widać i wykonują polecenia tych, których słychać z „offu”.

Szkoła z TVP? "Większym pożytkiem jest jej nie oglądać"

"Potrzebuję jakiegoś antidotum, bo przez to serio ja nie wiem już, co to są liczby parzyste. Piszę serio. Czy ktoś może to wytłumaczyć tym razem dobrze i jednocześnie obrazowo?” – skomentował jedno z nagrań Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018.

Dr Karol Dudek-Różycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w imieniu nauczycieli napisał list do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego i prezesa TVP. "Lekcje »Szkoła z TVP: klasa 7-Chemia« były wręcz przesycone błędami. Błędami, z którymi na co dzień walczą recenzenci podręczników szkolnych i sami nauczyciele. Błędami, które są wręcz niewybaczalne zarówno ze względów merytorycznych, jak i dydaktycznych" - czytamy w liście.

Apeluję do Pana Ministra, aby zwrócić uwagę realizatorom na większą staranność w realizacji tej ważnej misji, bo oglądając tę pierwszą lekcję, mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że większym pożytkiem dla ucznia jest jej nie oglądać

– pisze Dudek-Różycki w liście cytowanym przez „Wyborczą”. Z kolei znana psycholog rozwojowa Dorota Zawadzka apelowała do rodziców i dzieci, by nie oglądali lekcji z TVP. "To, co pokazuje dwumiliardowa TVP, to kompromitacja" - napisała

Internauci też nie owijają w bawełnę i pytają wprost, na co TVP przeznacza przyznane jej w atmosferze skandalu przez rząd 2 miliardy złotych, skoro nie stać jej na porządne przygotowanie i nauczycieli, którzy z łatwością potrafiliby nauczać przed kamerą.

Nie wszyscy zdają się jednak uważać, że lekcje z TVP nie zostały najlepiej przygotowane. - Powiem szczerze, że widziałem wczoraj pierwsze cztery lekcje i jestem zbudowany tym, co zobaczyłem. Wspaniali nauczyciele, świetnie przygotowani profesjonaliści – ocenił w TVP Info zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak.

TVP wydaje oświadczenie ws. krytyki „Szkoły z TVP”

Po fali krytycznych komentarzy głos zabrała TVP, zarzucając krytykującym „Szkołę” mediom niedojrzałość, stygmatyzację nauczycieli i brak solidarności ze społeczeństwem. „Te same media, które wspierały nauczycieli w walce o lepsze wynagrodzenia, dziś na podstawie jednostkowych pomyłek stygmatyzują ich. Zachowanie to świadczy o niedojrzałości przedstawicieli mediów komercyjnych i braku solidarności ze społeczeństwem” - podkreśliła w środowym oświadczeniu TVP.

Jak dodano, "dyskredytowanie nauczycieli, którzy realizując swoją misję zdecydowali się zaangażować w projekt edukacyjny, którego celem jest zapewnienie ciągłości nauczania świadczy o niedostrzeganiu powagi sytuacji i wyzwań, które stoją przed naszym społeczeństwem w tej trudnej chwili". "Pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, na co dzień uczący nasze dzieci w szkołach publicznych, dziś, kiedy poświęcają się i angażują w przedsięwzięcia służące dobru ogółu, stają się obiektem drwin i ataków" - napisano.

RadioZET.pl/PAP/TVP/Gazeta Wyborcza