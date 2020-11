"Reforma edukacji przeprowadzona przez rząd PiS nie poprawiła sytuacji w szkolnictwie. Aż 51 proc. rodziców uważa, że polska szkoła powinna zostać zmieniona. Tego zdania jest 55 proc. matek i 47 proc. ojców" – wynika z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinie, do których dotarła „Rzeczpospolita”. W ich opinii to, co dzieje się w oświacie, "zasługuje na co najwyżej trójkę z plusem". Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiety online na próbie 690 osób w dniach 14–28 października.

Sondaż dla "Rzeczpospolitej": połowa polskich rodziców chce zmian w systemie edukacji

- W czasie jego realizacji nastąpił powrót do nauczania zdalnego w większości typów szkół. To z pewnością ma wpływ na te nastroje, ale problemy mają źródła we wcześniejszych latach – komentuje w rozmowie z "Rz" wyniki Łukasz Mazurkiewicz, socjolog i prezes zarządu ARC Rynek i Opinia. Można odnieść wrażenie, że polska szkoła postrzegana jest jako zbyt angażująca zarówno uczniów, jak i rodziców, którzy muszą "zarządzać" tym obszarem życia rodziny – dodaje.

"Z badania wynika, że rodzice zwrócili uwagę na to, że programy nauczania są przeładowane. Uważa tak 53 proc. z nich, przy czym częściej takie opinie wyrażali rodzice uczniów szkół średnich niż podstawowych (odpowiednio 59 proc. i 51 proc.).

Z kolei 56 proc. rodziców uważa, że zadań domowych jest za dużo. I to zarówno w szkołach podstawowych (54 proc.), jak i średnich (59 proc.). Blisko połowa ankietowanych jest zdania, że polska szkoła nastawiona jest na teorię, egzaminy, testy i klasówki, a nie na praktykę i zrozumienie tematu. A 47 proc. zauważyło, że dzieci mają zdecydowanie za dużo sprawdzianów" - mówi nam sondaż w "Rzeczpospolitej".

Eksperci: szkoła nie jest nastawiona na rozwój, tylko na egzekucję wiedzy

Uwagi zgłoszone przez rodziców nie dziwią prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza. - Podobne postulaty zgłaszaliśmy już w ubiegłym roku podczas strajku nauczycieli" – przypomina szef ZNP w rozmowie z gazetą. "Zwracaliśmy uwagę na to, że program nauczania i system oświaty nie przystają do rzeczywistości. Od dawna zwracamy uwagę na to, że materiału jest tak dużo, że nauczyciel nie ma czasu na rozmowę z uczniem, bo musi pędzić z materiałem. Inaczej nie zdąży zrealizować programu - mówi w rozmowie dziennikiem Broniarz.

Krytyczne zdanie ma również Wojciech Gawlik, prezes fundacji Edu-Klaster, działającej na rzeczy poprawy systemu nauczania. – Szkoła nie jest nastawiona na naukę i rozwijanie zdolności młodych ludzi, ale na egzekucję wiedzy. Zaliczenie sprawdzianów wydaje się być w szkole najważniejsze – tłumaczy, także w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Dodaje, że nauka encyklopedycznej wiedzy jest fikcją, którą obnażyło przejście szkół w tryb zdalny. – Udaje się, że problemu nie ma, bo nauczyciele raportują realizację programu do kuratoriów, więc na papierze wszystko się zgadza – podkreśla ekspert.

RadioZET.pl/PAP/Rzeczpospolita