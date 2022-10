Szkoły mogą zostać zamknięte zimą? Czarnek zabrał głos. "Nie może być tak..."

Dla opozycji reguła jest prosta: im gorzej dla Polaków, tym lepiej dla nich. Tylko tak nie będzie. Samorządowcy znają swoje zadania i mają na nie pieniądze - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Przemysław Czarnek. Szef MEiN zagroził również po raz kolejny wnioskiem o wprowadzenie zarządu komisarycznego do szkół, które - jego zdaniem - celowo nie będą ogrzewane zimą. Zapowiedział też, że "nie będzie powszechnej nauki zdalnej przez problemy z ogrzewaniem".

Przemysław Czarnek udzielił wywiadu Wirtualnej Polsce. Oprócz wątków politycznych i ideologicznych pojawił się w nim również temat zbliżającej się zimy, zapowiadanych podwyżek cen energii oraz groźby wprowadzenia komisarzy do szkół.

Czarnek mówi o "celowym nieogrzewaniu szkół"

Ta ostatnia kwestia pojawiła się w jednej z niedawnych wypowiedzi ministra edukacji i nauki, który zapowiadał, że placówkom, które "będą celowo schładzać szkoły", grozi wniosek o wprowadzenie zarządu z zewnątrz.

W rozmowie z WP powtórzył te słowa, przypominając, że "samorządowcy w całej Polsce dostają właśnie 13,7 mld złotych dodatkowych środków na bieżące wydatki, w tym również na ogrzewanie szkół" - Jeśli którykolwiek samorząd - przy takiej pomocy - celowo nie będzie ogrzewał szkół, żeby wygonić dzieci na naukę zdalną, to będziemy występować do MSWiA i premiera o zarząd komisaryczny w takim miejscu - powiedział.

W jego opinii będzie to "działanie na szkodę dzieci poprzez uporczywe łamanie przepisów dot. zadań własnych samorządu". - Nikt nie może powiedzieć, że nie ma pieniędzy na ogrzewanie - ocenił, dodając, że "przypomnienie o przepisach prawa i obowiązku ich przestrzegania w państwie praworządnym to żadna groźba".

Nauka zdalna wróci? Czarnek odpowiada i atakuje opozycję

Zaatakował jednocześnie opozycję, w tym lidera PO Donalda Tuska. - Bzdury o zimnych szkołach i nauce zdalnej rozsiewają ci, którym nie zależy na spokoju i normalnym życiu Polaków. Czyli polityczni przyjaciele Tuska - m.in. w Warszawie Rafał Trzaskowski, w Poznaniu Jacek Jaśkowiak - stwierdził szef MEiN.

Zależy im na ciągłym atakowaniu, bo czują już kampanię wyborczą. Dla opozycji reguła jest prosta: im gorzej dla Polaków, tym lepiej dla nich. Tylko tak nie będzie. Samorządowcy znają swoje zadania i mają na nie pieniądze Przemysław Czarnek

Czarnek odniósł się również do pogłosek o ewentualnym zamykaniu placówek oświatowych i powrocie do nauki zdalnej w przypadku problemów z ogrzewaniem szkół. Podkreślił, że przepisy w tej sprawie "obowiązują od kilkudziesięciu lat". - Jeżeli spadnie poniżej 15 stopni Celsjusza, to się odwołuje. I tak było również za rządów PO i PSL - mówił.

Dodał jednak, że "nie może być tak, by przez taką awarię dzieci miały kolejną długą, kilkunastodniową przerwę w nauce w ogóle". Ale zapytany przez dziennikarza WP, czy faktycznie grozi nam powrót do nauczania zdalnego, jednoznacznie odparł: - Nie będzie powszechnej nauki zdalnej przez problemy z ogrzewaniem.

RadioZET.pl/wp.pl