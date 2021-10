Koronawirus wykryty w kolejnej ze szkół w Opolu. Kilka dni temu tamtejszy ratusz poinformował o przypadku zakażenia, które potwierdzono u jednego z nauczycieli opolskiego liceum plastycznego. W wyniku potwierdzenia zakażenia na naukę zdalną wysłano wówczas aż 98 uczniów tej szkoły.

Rzecznik UM w Opolu przekazał we wtorek, 5 października, w TVN24, że od początku roku szkolnego 2021/22 w związku z potwierdzonymi zakażeniami w tamtejszych szkołach na naukę zdalną wysłano 357 osób. - Byli to uczniowie sześciu szkół. Z tego grona zakażenie koronawirusem wykryto u czterech uczniów i u trzech nauczycieli – wynika z raportu. Po czwartku liczba uczniów wysłanych na naukę do domów zbliża się do 400.

Koronawirus w kolejnej szkole w Opolu. Nauka zdalna dla uczniów

W czwartek urząd przekazał, że na COVID-19 zachorował również jeden z nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 15 w Opolu. Na zdalne nauczanie wysłano 24 uczniów - chodzi o jedną całą klasę. W całym województwie opolskim potwierdzono w czwartek 24 nowe przypadki zakażenia SARS-CoV-2.

Miasto podkreśla, że stolica regionu i cała Opolszczyzna ma na tle Polski wysoki wskaźnik zaszczepienia. - Oczywiście chcielibyśmy, aby wartości wynosiły zero przypadków zachorowań i zero osób, które muszą odbywać naukę zdalną - przyznał rzecznik.

