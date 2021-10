Naszą intencją nie jest wprowadzanie kolejnego lockdownu, na który Polska nie bardzo może sobie pozwolić. Decyzje będą zapadać na początku listopada. Musimy mieć jasność co do przebiegu rozwoju pandemii w ostatnim tygodniu października, ale szkół nie zamkniemy - zapewnił w rozmowie z PAP minister zdrowia Adam Niedzielski.

Adam Niedzielski udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej. Minister zdrowia wypowiedział się na temat aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. W kraju przyspiesza czwarta fala koronawirusa, a w poprzednim tygodniu po raz pierwszy od dawna "pękła" bariera 6 tysięcy nowych zakażeń (6274). Co więc planuje rząd?

Niedzielski: naszą intencją nie jest wprowadzenie kolejnego lockdownu

- Jeżeli następny tydzień będzie przebiegał w podobny sposób jak ten, który mamy za sobą, będzie to oznaczało, że maksymalny pułap zakażeń, który prognozowaliśmy na koniec listopada, pojawi się już w październiku. Jeśli już teraz zbliżamy się średnio do 5 tys. zachorowań dziennie, to pod koniec miesiąca może to być już 7 tys. w ciągu doby - jeżeli nie więcej - zauważył Niedzielski, dodając, że jeśli liczba przypadków dotrze do tego pułapu, "to trzeba będzie zastanowić się, czy nie podjąć jakichś bardziej restrykcyjnych kroków".

- Ani ja, ani premier, nie planowaliśmy wprowadzania obostrzeń w sytuacji, gdyby realizował się założony wcześniej scenariusz przebiegu czwartej fali pandemii, czyli 5 tys. zakażeń dziennie na koniec miesiąca. Nie było takiego założenia - oznajmił szef resortu zdrowia.

- Niemniej jednak jeszcze raz chcę podkreślić, uspokoić - naszą intencją nie jest wprowadzanie kolejnego lockdownu, na który Polska, tak samo, jak inne kraje, nie bardzo może sobie pozwolić - zapewnił, dodając: - Apeluję do wszystkich, żeby jeszcze trochę się zmobilizowali, zachowali dyscyplinę. To naprawdę wystarczy. Zdaniem Niedzielskiego, "jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, niż rok temu. Teraz ryzyko utraty wydolności systemu ochrony zdrowia jest o wiele mniejsze". - To widać, jeśli zestawi się aktualne dane z tymi z ubiegłego roku. W zeszłym roku, o tej porze, mieliśmy do czynienia już z ponad 12 tysiącami nowych przypadków dziennie - obecnie jest ich o połowę mniej. Wtedy ponad 10 tys. pacjentów przebywało w szpitalach - dziś o połowę mniej. Ja wiem, że już wszyscy mają dość, ale jeśli się zmobilizujemy, damy radę - stwierdził.

Szkoły zostaną zamknięte i nauka zdalna wróci?

Czy jednak - z uwagi na wzrastające liczby zakażeń - lockdown, podobny do tych, które rząd wprowadzał w poprzednich falach pandemii, jest w Polsce prawdopodobny?

Decyzje będą zapadać na początku listopada. Musimy mieć jasność co do przebiegu rozwoju pandemii w ostatnim tygodniu października. Chcę jednak podkreślić, że dla rządu restrykcje są ostatecznością ze względu na to, jakie pociągają za sobą koszty społeczne i gospodarcze. Wiemy, co się dzieje, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły. Wiemy, co oznacza zamykanie gospodarki dla firm i PKB. Ale oczywiście bierzemy pod uwagę, że trzeba będzie wprowadzić jakieś zdecydowane działania, jeśli będzie ryzyko, że system ochrony zdrowia będzie zagrożony paraliżem Adam Niedzielski

Minister wykluczył jednocześnie zamknięcie szkół. - Nie ma takiego planu, szkoły pozostaną otwarte. Oczywiście, w razie konieczności, pojedyncze placówki będą czasowo przechodziły na nauczanie zdalne, inne na hybrydowe, ale co do zasady - dzieci będą uczyły się stacjonarnie - powiedział.

Jakie w takim razie kroki rząd zamierza podjąć? Niedzielski mówił o regionalizacji obostrzeń. - Widać duże rozwarstwienie. W tej chwili wschód Polski, a zwłaszcza dwa województwa - podlaskie i lubelskie - bardzo odstają pod kątem zakażeń. Dlatego też to one znajdą się pod lupą, ale proszę nie pytać o konkretne rozwiązania, bo jeszcze na to za wcześnie - powiedział, dodając, że rządzący będą się kierować m.in. kryteriami wyszczepialności oraz obłożenia łóżek w szpitalach.

