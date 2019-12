Morawiecki przygotował Szlachetną Paczkę. "Udało się, ogromnie się cieszę"

Szlachetna Paczka to jednej z najpopularniejszych projektów społecznych w Polsce. W tym roku akcja odbywa się po raz dziewiętnasty, a jej wielki finał, czyli tzw. Weekend Cudów, zaplanowany jest na 7-8 grudnia.

Kilka dni wcześniej do wsparcia inicjatywy zachęcał premier Mateusz Morawiecki. On sam, wspólnie z członkami rządu wsparł jedną z potrzebujących rodzin. To starsze, schorowane małżeństwo z Warszawy, państwo Grażyna i Dariusz.

W polityce czas biegnie bardzo szybko. Ogromnie się cieszę, że po ostatniej Radzie Ministrów wspólnie z moimi koleżankami i kolegami z rządu udało nam się znaleźć czas, aby przygotować prezenty w ramach wspaniałej akcji jaką jest Szlachetna Paczka. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym Wolontariuszom, którzy poświęcają swój czas, aby dotrzeć z pomocą do drugiego człowieka

- powiedział Morawiecki. Podkreślił, że Szlachetna Paczka jest wspaniałą inicjatywą, która jest bardzo ważna dla wszystkich osób będących w potrzebie. - Dla wielu ludzi, którzy żyją w samotności, niedostatku, to wyciągniecie ręki jest rzeczą fundamentalną – dodał.

Premier Mateusz Morawiecki razem z Radą Ministrów przygotowali Szlachetną Paczkę dla potrzebującej rodziny. ‧ fot. Kancelaria Premiera/Adam Guz ‧ fot. Kancelaria Premiera/Adam Guz

Szlachetna Paczka działa już od blisko 20 lat, a łączna wartość przekazanej pomocy przekroczyła już 339 mln zł. Jej celem jest pomoc ludziom potrzebującym, m.in. osobom starszym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym. Dzięki darczyńcom oraz wolontariuszom, którzy poznają ich historię, osoby będące w potrzebie tuż przed świętami otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom.

Od 16 listopada do 6 grudnia darczyńcy z całej Polski mogą wybierać rodziny, którym przygotują dedykowaną pomoc. Osoby, które nie mogą przygotować paczki, mogą pomóc, wspierając projekt wpłatą.

RadioZET.pl/Kancelaria Premiera