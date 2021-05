Nożownik, który w miejscowości Szlichtyngowa zaatakował policjanta, trafi na trzy miesiące do aresztu. 37-latkowi postawiono zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec córki i partnerki. Mężczyzna odpowie także za czynną napaść na funkcjonariusza i przywłaszczenie portfela. – Grozi mu do 10 lat więzienia. Z uwagi na charakter czynu prokurator wystąpił do sądu o jego tymczasowe aresztowanie, a sąd wydał w środę takie postanowienie – powiedział Maludy.

Szlichtyngowa. 37-latek groził rodzinie nożem i ranił policjanta

Do zajścia doszło w poniedziałek, 17 maja. Policję wezwała partnerka podejrzanego, który wszczął awanturę i groził domownikom, biegając po mieszkaniu z nożem kuchennym.

Kiedy na miejsce dojechali policjanci, 37-latek rzucił się na nich z nożem, raniąc jednego w rękę. Na szczęście obrażenia nie okazały się poważne. Zaraz potem mężczyzna został obezwładniony. Marcin Maludy, rzecznik lubuskiej policji

W mieszkaniu podejrzanego policjanci znaleźli przywłaszczony przez niego portfel w jednym ze sklepów w Głogowie. Były w nim dokumenty właściciela, więc funkcjonariusze będą mogli zwrócić mu portfel.

RadioZET.pl/PAP/Lubuska Policja/oprac. AK