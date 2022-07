Szok w TVP Info. Kowalski "zgaszony" przez Klarenbacha. "No to wybraliście"

Janusz Kowalski z Solidarnej Polski na antenie TVP Info urządził nagonkę na rząd Niemiec i szefową Komisji Europejskiej – byłą niemiecką minister obrony w rządzie Angeli Merkel – Ursule von der Leyen.

Kowalski zaatakował von der Leyen. Odpowiedział mu Klarenbach

Polityk Zjednoczonej Prawicy stwierdził, że w obliczu wojny w Ukrainie Niemcy zachowują się jak sojusznik Rosji. – Niemcom trzeba odebrać wszystkie prawa w Unii Europejskiej. Żarty się skończyły. Niemcy odpowiadają za tę wojnę. ich pełna hipokryzji polityka jest absolutnie nie do zaakceptowania. Nawet nie potrafią wysłać czołgów – mówił Kowalski. – Ursula von der Leyen jako szefowa resortu obrony w latach 2013-2019 zostawiła szrot z Bundeswehry. Niemcy nie mają armii – kontynuował.

– Pamiętajmy, że na czele Komisji Europejskiej stoi najbardziej progazpromowska i prorosyjska polityk, czyli Ursula von der Leyen. W ramach programu "deputinizacja Unii Europejskiej" ta osoba powinna być wyrzucona natychmiast z Komisji Europejskiej – grzmiał Kowalski.

– Panie pośle, to tylko tak, żeby pan miał jasność. Przypomnę panu, że nie kto inny, a posłowie Zjednoczonej Prawicy w Parlamencie Europejskim podnosili rękę za Ursulą von der Leyen – stwierdził prowadzący program Adrian Klarenbach. – To był wybór między dżumą a cholerą – odpowiedział polityk Solidarnej Polski. – No to wybraliście, jak wybraliście – podsumował dziennikarz TVP.

RadioZET.pl/TVP Info