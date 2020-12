Wstrząsające nagrania z fermy norek. "To jest obóz koncentracyjny dla zwierząt"

Fundacja Viva opublikowała wstrząsające nagrania z fermy norek w Pabianicach. To wynik kilkudniowego śledztwa, podczas którego zarejestrowano szereg nieprawidłowości dotyczących łamania ustawy o ochronie zwierząt.

Ferma norek w Pabianicach w dniach 6-10 listopada br. była miejscem śledztwa obrońców praw zwierząt z Fundacji Viva. Aktywiści zarejestrowali wielokrotnie powtarzające się sytuacje stosowania przemocy wobec norek, m. in.: wyciąganie z klatek, przenoszeni i szarpanie zwierząt za ogony, uderzanie zwierzętami z impetem o betonowe podłoże i klatki, przydeptywanie ich, wpychanie zwierząt na siłę do małych klatek oraz nieprawidłowy ubój. Rażące naruszenia prawa pokazują, w jaki sposób traktowane są zwierzęta na fermach futrzarskich. Fundacja Viva złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

''Nagrania udokumentowane przez aktywistów kampanii 'Stopklatka i Jutro będzie futro ujawniły okrutne praktyki i nieprawidłowe uśmiercanie norek, powodujące ogromne, dodatkowe cierpienie zwierząt. Trzymane za ogony norki były wrzucane do komory gazowej. Istnieje podejrzenie, że w maszynie do gazowania zwierzęta nie były uśmiercane od razu. Na nagraniach widać, że dopiero jak komora była zapełniona norkami, odkręcano zawór z gazem. Równie szokujący jest materiał z opróżniania maszyny, z której po zakończonym uboju wypadło kilka wciąż żywych norek'' - napisano w opisie filmu. Ostrzegamy, że nagranie jest drastyczne.

Ferma norek w Pabianicach. "To jest obóz koncentracyjny dla zwierząt"

Dziennikarz Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec pokazał wstrząsające nagrania z fermy norek w Pabianicach jej właścicielowi. Mężczyzna stwierdził, że zachowanie pracowników uderza w jego dobre imię. - Gdybym tam był, to by tego nie było. Jak jestem ja, to nic się złego nie dzieje - mówił. Jak podaje Wirtualna Polska, właściciel fermy w Pabianicach mijał się z prawdą. Mężczyzna jest widoczny na filmie opublikowanym przez Fundacje Viva.

- Uważam, że to jest obóz koncentracyjny dla zwierząt. To jest taki obiekt, w którym wiadomo, że końcem jest śmierć i to, co poprzedza śmierć, jest znacznie straszniejsze niż sama śmierć - powiedział prof. dr hab. Wojciech Pisula z Interdyscyplinarnego Centrum Badań Zachowania się Ludzi i Zwierząt.

Będzie nowa "piątka dla zwierząt"

''Piątka dla zwierząt'', czyli pięć propozycji dotyczących ochrony zwierząt, zaprezentował na początku września prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nowela - zakładająca m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb krajowych związków wyznaniowych - została uchwalona przez Sejm oraz przeszła etap prac w Senacie. Izba wyższa zaproponowała do niej ponad 30 poprawek, ale po powrocie do Sejmu nie była ona procedowana.

Przeciwko nowelizacji wielokrotnie protestowały środowiska rolnicze, m.in. przedstawiciele AgroUnii. Domagano się odrzucenia noweli. Przedstawiciele rządu informowali, że ma zostać złożony nowy projekt noweli ustawy o ochronie zwierząt.

