Szokujące zachowanie księdza na mszy. "Jakiś koszmar. Jak to wytłumaczyć dzieciom?"

Skandal w parafii pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej w Białymstoku. Świadkowie oraz lokalna "Gazeta Wyborcza" donoszą o księdzu, który prowadził mszę, będąc zupełnie pijany. W swojej niedyspozycji przy posłudze skompromitował się w oczach wiernych.

Czytelniczka przekazała "GW", że ksiądz Kamil nie mógł utrzymać równowagi. W tym stanie chrzcił dziecko, a w trakcie udzielania komunii miał kiwać się i mieć problem z trafieniem ręką.

Pijany ksiądz skompromitował się na mszy. Kuria reaguje

- Normalnie jakiś koszmar - relacjonowała parafianka, przypominając, że to kolejny incydent z udziałem duchownych na Podlasiu. - Po skandalu z księdzem Dębskim księża prowadzą się tak, jakby nic się nie stało, nadal robią, co chcą. To jest dramat. Rodzi się pytanie: jak mam wytłumaczyć moim dzieciom tę sytuację? - ubolewała parafianka.

Kuria stanowczo i szybko zareagowała na incydent z Białegostoku. Metropolita białostocki abp Józef Guzdek w trybie natychmiastowym zwolnił księdza parafii św. Jadwigi Królowej z funkcji wikariusza oraz skierował go na odwyk. W oświadczeniu na stronie archidiecezji czytamy, że informacja o pijanym wikariuszu dotarła do metropolity abp. Józefa Guzdka w poniedziałek po godz. 8.

Ksiądz Kamil i przełożony proboszcz stawili się w kurii w poniedziałek 8 sierpnia o godz. 10. "Po przeprowadzonej rozmowie i weryfikacji zarzutów, abp Józef Guzdek podjął decyzję o natychmiastowym zwolnieniu ks. Kamila Ciulkina z funkcji wikariusza parafii pw. św. Jadwigi Królowej, skierował na leczenie i terapię odwykową. Arcybiskup podkreśla, że takie zachowanie nigdy nie powinno mieć miejsca, ubolewa nad zaistniałym faktem i przeprasza za gorszącą postawę kapłana" – czytamy w oświadczeniu ks. Ireneusza Korzińskiego, wicekanclerza kurii białostockiej.

