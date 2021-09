28-latek miał 6,6 promila alkoholu we krwi, zmarł w szpitalu. Policja zatrzymała jego kolegę

W Szostakach na Podlasiu dwaj koledzy pili w piwnicy alkohol. Jeden z nich, 28-letni mężczyzna, trafił do szpitala w ciężkim stanie, a następnego dnia zmarł. Miał 6,6 promila alkoholu we krwi. Według jego kolegi, który wezwał karetkę, 28-latek upadł. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. We wtorek odbędzie się sekcja zwłok.