Szpital w Łomży przekształcony w zakaźny. Mieszkańcy: „Zrobili z nas wariatów!”

Szpital wojewódzki w Łomży (Podlaskie) został wybrany do przekształcenia w zakaźny dla pacjentów z koronawirusem. Decyzja ta oburzyła mieszkańców miasta, którzy w poniedziałkowy poranek protestowali pod placówką. - Zrobili z nas wariatów! Nie oddamy szpitala! - krzyczeli

Szpital w Łomży jest w grupie 19 placówek w Polsce, które mają od poniedziałku przyjmować pacjentów z koronawirusem.

Od rana w poniedziałek na znak protestu, przed łomżyńskim szpitalem jeździ kilkadziesiąt samochodów, które używają klaksonów. Przed placówką protestują również mieszkańcy, pracownicy. Za szybami wielu aut umieszczono hasło "Oddajcie nasz szpital!".

Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży poinformowała, że na miejscu jest policja, która zapewnia bezpieczeństwo i nawołuje do zachowania spokoju.

Na zamieszczanych w mediach społecznościowych relacjach z protestu słychać jak policja informuje protestujących, że nie mogą się gromadzić w jednej grupie, bo obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Protestujący stoją przed szpitalem lub przed nim chodzą, rozpraszają się w mniejsze grupy.

Informacje o tym, że to szpital w Łomży ma być w Podlaskiem jednoimiennym szpitalem zakaźnym pojawiły się w piątek. O zmianę decyzji ws. tej sprawie jeszcze w piątek zaapelowały władze miasta - list wystosowali prezydent Łomży i Rada Miasta - swoje interwencje podjęli również łomżyńscy posłowie z PSL i PiS. W weekend odbyła się ewakuacja pacjentów do innych placówek, część wypisano do domów.

Podlaski Urząd Wojewódzki informował w sobotę w komunikacie na podstawie materiałów z Narodowego Funduszu Zdrowia, że szpital w Łomży został wybrany do przekształcenia w zakaźny dla pacjentów z koronawirusem, bo posiada potencjał do zajęcia się pacjentami, u których mogłyby wystąpić komplikacje np. u kobiet w ciąży czy osób z udarem mózgu.

Jak zaznaczono, szpital w Łomży został wskazany do przekształcenia w zakaźny, bo jest jedyną placówką wojewódzką w regionie o trzecim stopniu referencyjności, który zapewnia kompleksową opiekę pacjentom z województw podlaskiego i mazowieckiego, w szpitalu jest kadra z wielu specjalizacji.

