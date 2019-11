8-latka z podejrzeniem gwałtu odesłana. Rzecznik Praw Pacjenta interweniuje

8-letnia dziewczynka nie została przyjęta do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie 13 listopada. Tego dnia jej będąca w 9. miesiącu ciąży matka przez kilkanaście godzin szukała lekarza, który zbadałby jej córkę. Jak podejrzewa kobieta, dziewczynka mogła zostać zgwałcona. Sprawcą miał być 12-letni uczeń. Sprawę opisał jako pierwszy lokalny portal gs24.pl.

Wkrótce przedstawiciele szpitala zabrali głos, przepraszając za zaistniałą sytuację i zapewniając, że po zdarzeniu "dokonano niezbędnych modyfikacji" procedur i przeprowadzono postępowanie wyjaśniające.

„W nawiązaniu do informacji jakie w ostatnim czasie pojawiały się w mediach odnośnie sytuacji 8-letniej dziewczynki ze Szczecina, która nie została przyjęta do szpitala uprzejmie informujemy, że Rzecznik Praw Pacjenta wszczął z własnej inicjatywy postępowanie wyjaśniające, które ma na celu sprawdzenie czy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie nie zostały naruszone prawa małej pacjentki do świadczeń zdrowotnych jakie wynikają z art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W chwili obecnej Rzecznik oczekuje na wyjaśnienia dyrekcji Szpitala” – przekazało nam Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Przypomnijmy, że sprawa szczecińskiego szpitala trafiła już do Prokuratury Okręgowej, która sprawdzi, czy personel medyczny nie zaniechał swoich obowiązków. Podejrzeniem gwałtu zajmuje się natomiast sąd rodzinny, bo podejrzany nie ma 15 lat.

RadioZET.pl