Co dalej z Radą Medyczną? Rzecznik MZ: w poniedziałek sztab kryzysowy

Rzecznik resortu zdrowia pytany był w sobotę w Polsat News m.in. o piątkową decyzję trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej do spraw COVID-19 przy premierze o rezygnacji z doradzania rządowi w sprawie epidemii.

Poinformował, że minister zdrowia Adam Niedzielski był obecny na piątkowym posiedzeniu rady medycznej i namawiał ekspertów, by jeszcze wstrzymali się z tą decyzją, lub w ogóle jej zaniechali. - Próbował przekonywać, że warto pozostać. Warto prezentować światłość rozumu w dobie walki z epidemią, kiedy szereg osób tej światłości rozumu nie prezentuje. Niestety, eksperci podjęli taką, a nie inną decyzję i minister zdrowia podziękował za dotychczasową współpracę - odpowiedział Andrusiewicz.

Co dalej z Radą Medyczną? Zbierze się sztab kryzysowy

- Warto to podkreślić: szereg rzeczy z radą medyczną się udało. Udało się szereg rzeczy, m.in. były to dyskusje o wprowadzaniu, czy znoszeniu poszczególnych obostrzeń. Tu rada miała dość duży wpływ. To były dyskusje o tym, kiedy i jak podawać szczepionki, kto ma być grupą zerową, kto ma być grupą pierwszą, jak ułożyć ten proces szczepień. To było układanie procesu podawania leków w szpitalach, tych nowych leków - wyliczał rzecznik.

Dalej trzeba będzie ułożyć współprace z tym środowiskiem, bo ta współpraca pozostaje, ale już poza radą. Wojciech Andrusiewicz

Dopytywany, jak ta dalsza współpraca będzie wyglądała, wskazał, że w piątek "jasno obie strony zadeklarowały, tak i premier, minister zdrowia, ale (też) członkowie rady medycznej, że nadal będą służyć swoją pomocą, może już bardziej nieformalnie, ale na pewno pozostają do dyspozycji". - W poniedziałek mamy sztab kryzysowy i kierownictwo w Ministerstwie Zdrowia, i będą zapadały decyzje. Będziemy to dyskutować - dodał.

- Pamiętajmy, że my mamy do dyspozycji, jako Ministerstwo Zdrowia, również szereg konsultantów krajowych, czy to w anestezjologii, czy to w chorobach zakaźnych, czy w epidemiologii, więc do dyspozycji tych ekspertów jest sporo. Czy to będzie ciało konkretne, tak jak rada medyczna, zobaczymy w poniedziałek - powiedział.

RadioZET.pl/ Polsat News/ Danuta Starzyńska-Rosiecka (PAP)