Z danych zebranych przez reportera Radia ZET wynika, że na przykład na Politechnikę Gdańską do tej pory wpłynęło 1617 podań o miejsce w akademiku. W analogicznym czasie rok temu było ich 1343. - Widać, iż wnioski złożyły osoby, które w akademikach do tej pory nie mieszkały, a są na trzecim-czwartym roku. Wiemy też po telefonach od studentów, iż mieszkań na wynajem jest mało i są drogie - mówią Radiu ZET pracownicy Politechniki Gdańskiej odpowiedzialni za przydzielanie miejsc w domach studenckich.

Akademiki oblężone. "Zainteresowanie jest ogromne"

Na Uniwersytecie Gdańskim do tej pory studenci złożyli 886 wniosków o akademik, o blisko 250 więcej niż w 2021 roku. Uczelnia zwraca jednak uwagę na specyfikę poprzedniego roku akademickiego, w trakcie którego duża część zajęć odbywała się zdalnie. Wzrost obserwuje też Uniwersytet Morski w Gdyni.

- Zainteresowanie akademikami jest ogromne. Dysponujemy trzema akademikami. Gdybyśmy mieli jeszcze jeden dom studencki, to i w nim byłby komplet - mówi Radiu ZET rzecznik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. I dodaje, że praktycznie wszyscy studenci, którzy do tej pory mieszkali w akademikach, chcą w nich pozostać, co jest nowością w porównaniu do poprzednich lat.

Coraz więcej podań do akademików

Tendencję wzrostową obserwuje też między innymi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ceny pokojów w akademikach, choć wciąż znacznie niższe od tych na rynku prywatnym, również rosną. Na przykład we Wrocławiu podrożały o 12 procent. - Bardzo trudno wynajmuje się mieszkanie. Albo wzrastają czynsze, albo mieszkania mają inne mankamenty. Ceny są zbyt duże, wręcz kosmiczne - mówią Radiu ZET studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Część z nich decyduje się z tego powodu na spędzenie roku akademickiego w rodzinnym domu.

RadioZET.pl