Szybsza droga Polaków do ukraińskiej legii cudzoziemskiej. Jest projekt zmian

Posłowie PSL złożą wniosek o umożliwienie obywatelom Polski służby w tworzonym na Ukrainie Legionie Międzynarodowym. W środę Sejm zajmie się ustawą o obronie ojczyzny. Sprawa służby w ukraińskiej formacji ma być zgłoszona w ramach poprawek do tej ustawy - podaje we wtorek "Gazeta Wyborcza".

Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Władze w Kijowie zapowiedziały, że utworzą międzynarodowy batalion dla cudzoziemców, którzy chcą bronić Ukrainy przed ofensywą Kremla. W polskim Sejmie pojawił się projekt, żeby do oddziału mogli dołączyć również Polacy.

- Złożymy ten wniosek jako klub PSL, ale myślę, że poprze go zarówno cała opozycja, jak i kluby koalicji rządowej - mówi "GW" Piotr Zgorzelski, wicemarszałek reprezentujący w Sejmie ludowców. Projekt zmian w prawie został opracowany przez trzech prawników, którzy sami myślą o tym, by zgłosić akces i walczyć w obronie Ukrainy. "Proponują zmiany, które ułatwią i przede wszystkim przyspieszą procedury. Na razie kwestię służby polskiego obywatela w armii innego kraju reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Mówi ona, że taka służba jest dopuszczalna, ale musi wyrazić na nią zgodę MSWiA po zasięgnięciu opinii MON. W ustawie jest wiele zastrzeżeń" - wyjaśnia "Wyborcza".

Według dziennika "projekt zakłada przede wszystkim uproszczenie i przyspieszenie tych procedur". Kluczowy w nim jest punkt mówiący o tym, że zmiany i ułatwienia mają dotyczyć wyłącznie "służby w organizacji wojskowej sformatowanej na terenie Ukrainy w związku z agresją Federacji Rosyjskiej z 24 lutego 2022 r.".

Jak podali autorzy projektu, "obecna procedura jest czasochłonna", a w związku z obecną sytuacją "istnieje konieczność jej skrócenia i uproszczenia". "Dlatego proponują: składanie wniosków w wojskowych komendach uzupełnień; obowiązek wydania decyzji w terminie trzech dni; rezygnację z zasięgania dodatkowych opinii" - podaje "Wyborcza".

Rozpatrywanie wniosku "ma się odbywać na podstawie danych, które mają wojskowe komendy uzupełnień". Odmowa dotyczyłaby osób uznanych za niezdolne do służby wojskowej "w czasie pokoju, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny" (kategoria E) oraz karanych. "Oprócz tego projektodawcy chcą, by na czas służby w Legionie obywatel dostawał urlop bezpłatny, a okres służby wliczał mu się do stażu emerytalnego" - pisze "GW".

