Szymon Hołownia przez kilka dni nie komentował wydarzeń politycznych. W środę wytłumaczył internautom, że powodem jego absencji były tragiczne wydarzenia rodzinne. Teściowa szefa Polski 2050 zaraziła się koronawirusem i zmarła.

Szymon Hołownia stracił bliską osobę przez COVID-19. "Choroba bez litości obeszła się z kimś, kogo tak kochamy"

- Muszę wytłumaczyć wam, dlaczego przez tak długi czas byłem poza całym systemem naszej komunikacji i poza polityczną dyskusją. W ubiegły czwartek rano odeszła moja teściowa, która od miesiąca walczyła z COVID-em. Ostatecznie skutki tej choroby ją z tego świata zabrały - powiedział Hołownia podczas relacji na żywo.

Polityk przekazał, że walka teściowej z chorobą była bardzo długa i pełna zwrotów akcji. Miał nadzieję, że mama jego żony wydobrzeje. - Niestety ta choroba poczyniła takie zniszczenia, że bez litości obeszła się z kimś, kogo tak kochamy - powiedział.

Jak dodał, pogrzeb teściowej odbył się w długi weekend. Podkreślił, że pani Jolanta, była "wspaniałą osobą, pełną życia, oddania, służby, troski i czułości o innych". Zaznaczył też, że bardzo wiele go nauczyła i to był zaszczyt, że mógł ją poznać. Hołownia zdradził, że jego teściowa bardzo cieszyła się na emeryturę. Niestety jej nie doczekała. - 58 lat. To nie jest wiek na odchodzenie - ocenił.

Lider Polski 2050 podziękował medykom zaangażowanym przez miesiąc w ratowanie mamy jego żony. Zaapelował do internautów, aby chronili siebie, swoje rodziny i nie lekceważyli obostrzeń. – Szczepcie się, zachowujcie dystans, dezynfekujcie ręce, róbcie wszystko, co się da, żeby nikogo z waszych bliskich nie musiał spotykać tak trudny los – podsumował.

