Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów, którzy postanowili przywitać Nowy Rok w Tatrach, żeby nie odpalali tam fajerwerków i nie hałasowali. Szczególnie narażone na niebezpieczeństwo wywołane hukiem są niedźwiedzie, które mogą się wybudzić z zimowego snu.

Tłumy turystów ściągnęły do Zakopanego, by u podnóża Tatr przywitać Nowy Rok. Do osób, które chcą świętować w górach, apeluje TPN. Petardy i głośne zachowanie mogą śmiertelnie zagrozić dzikim zwierzętom.

- Spłoszone zwierzęta mogą ulec śmiertelnym wypadkom podczas panicznej ucieczki. Szczególnie musimy teraz dbać o gawrujące niedźwiedzie, które wybudzone ze snu, mogą nie przetrwać – wyjaśnił dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.

Jak dodał, dla dzikich zwierząt noc sylwestrowa powinna być taka jak i inne noce.

Co roku w Sylwestra na tatrzańskie szlaki wyruszają setki turystów , którzy w otoczeniu szczytów chcą przywitać Nowy Rok. Spontaniczne zabawy sylwestrowe organizowane są też w tatrzańskich schroniskach.

RadioZET.pl/PAP/JŚ