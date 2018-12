Zieliński twierdzi, że policja pilnuje mu domu, bo niedaleko znaleziono „odciętą głowę”. TVN: najbliższa taka zbrodnia 240 km dalej

Od jakiegoś czasu kontrowersje wywołuje sprawa policyjnych patroli, które dzień w dzień pilnują znajdującego się w podsuwalskiej wsi domu wiceministra spraw wewnętrznych. Przez media i fora internetowe przetoczyła się burza komentarzy na tyle duża, że sam Jarosław Zieliński postanowił zabrać głos.

Hipoteza o „odciętej głowie” i zagrożeniu w ruchu

– Dla zobrazowania sytuacji wystarczy wspomnieć, że jakiś czas temu w pobliżu mojego domu znaleziono ludzką głowę obciętą przez bandytów w wyniku brutalnego zabójstwa – oznajmił w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”.

– Jest to trasa, którą codziennie w kierunku granicy z Litwą zmierzają tysiące samochodów, w tym ogromna liczba tirów. W związku z tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zagrożenia, takie jak przemyt substancji zabronionych oraz kradzionych pojazdów czy kradzieże towarów z zaparkowanych tirów, wymagają stałych patroli policji w tym rejonie – w taki natomiast sposób uzasadniała obecność radiowozów w okolicach posesji Zielińskich Komenda Główna Policji (cytat za tvn24.pl).

Nie zważając na powyższy komentarz ze strony władz policji, dziennikarze TVN24 postanowili przyjrzeć się hipotezie kryminalnej, mianowicie historii o „odciętej głowie”, którą opowiedział polityk PiS. Czy rzeczywiście w pobliżu jego domu doszło do tak przerażającej zbrodni? Dyrektor biura prasowego resortu spraw wewnętrznych, pomimo kilkukrotnych próśb o udzielenie komentarza w tej sprawie, za każdym razem odsyłała do policji.

Komentarz policji i prokuratury

„Informuję, że takie zdarzenie rzeczywiście miało miejsce i zbrodnią tą zajmowały się odpowiednie organy ścigania” [...] „Udzielona Panu odpowiedź pozostaje w granicach kompetencji Policji. Właściwą formą prowadzonego postępowania dla zbrodni jest śledztwo. Gospodarzem takiego postępowania jest prokurator i w związku z tym pytania dotyczące okoliczności tej zbrodni, jak też samego śledztwa, proszę kierować do prokuratury” – tak brzmiała treść maila, który reporter otrzymał od przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na pytanie o rok i okoliczności jakiejkolwiek zbrodni pasującej do opisu udzielonego przez Zielińskiego.

Dziennikarz pytał też o to nieoficjalnie kilku białostockich funkcjonariuszy. Dwóch anonimowo przekazało, że nie ma i nie było tego typu sprawy i że żadne postępowanie nie jest w takiej sprawie prowadzone. Po kilku dniach jeden z nich skontaktował się z redakcją i przyznał, że jedyna zbrodnia, która pasuje do opisu wiceministra, miała miejsce w 1999 roku. Potwierdziła to Prokuratura Okręgowa w Suwałkach.

Gangsterskie porachunki i ciało w jeziorze

Z archiwalnych depesz PAP wynika, że chodzi o śmierć Tomasza S., członka warmińsko-mazurskiego półświatka. Został porwany w 1999 roku, a następnie zastrzelony, a jego zwłoki poćwiartowano i wrzucono do Jeziora Plusznego pod Olsztynem. Miał to być odwet za rzekome podłożenie przez niego bomby pod auto innego lokalnego gangstera. W sprawie skazano – na dożywocie i 25 lat – dwie osoby.

„Jak się jednak okazało po 15 latach, do zabicia Tomasza S. przyznał się ktoś inny (Wiesław S.) i wskazał miejsce ukrycia jego zwłok nie w jeziorze, a w lesie niedaleko pobliskiej miejscowości Pluski. Sąd Najwyższy uznał wyrok za pomyłkę sądową i uchylił go. Sprawa nie ma sądowego finału – po skardze kasacyjnej Sąd Najwyższy zdecydował, że proces musi toczyć się od nowa” – czytamy na tvn24.pl.

Z kolei, jak czytamy na portalu, wedle badań zleconych przez prokuraturę ciało odnalezione w jeziorze należało do innego przestępcy, niejakiego Bociana. Był on członkiem grupy wymuszającej haracze, trudniącej się także kradzieżą samochodów i prowadzeniem biznesu erotycznego.

239 km różnicy. Co na to MSWiA?

Na poniższej mapce widać odległość między miejscem znalezienia odciętej części ciała a domem Jarosława Zielińskiego. Wynosi ona 239 km:

fot. Google Maps

W artykule na stronie internetowej TVN24 możemy przeczytać, że przedstawicielka MSWiA, pomimo nowych informacji ws. zbrodni sprzed 19 lat, nadal odsyła do policji. Z kolei rzecznik prasowy podlaskiej policji miał przestać odbierać telefony.

