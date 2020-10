Kuriozalna wymiana zdań między Magdaleną Ogórek a Jarosławem Jakimowiczem w TVP Info. Prowadzący program „W kontrze” tłumaczyli się, m. in. z doczepianych włosów, czy ataków na placówki poczty w Niemczech.

TVP Info nie przestaje zadziwiać. Nowa para prowadzących „W kontrze” przebija się nie tylko za sprawą komentarzy zachwalających wszelkie decyzje rządu. Tym razem poszło o dotykającą Jakimowicza i Ogórek falę krytyki.

Zaczęło się od uwagi Jakimowicza na temat końcówek włosów prowadzącej. Magdalena Ogórek z miejsca przyznała, mówiąc o wyglądzie zewnętrznym, że „to wszystko moje”.

Żenująca wymiana zdań w TVP Info. "Usta nie twoje"?

- Mogę pociągnąć? – zapytał Jakimowicz. – Możesz – odpowiedziała prowadząca.

Następnie w dyskusji Jakimowicz tłumaczył, skąd jego zdaniem bierze się atak na wygląd zewnętrzny, o którym mówiła prowadząca. – Kompleksy, brak własnego życia – stwierdził. – Ale usta nie twoje? – drążył temat. - Jakimowicz, ja mam wszystko swoje na miejscu - zakończyła Ogórek.

Sam Jakimowicz tłumaczył, że ataki na jego osobę są związane nie tyle z wyglądem, co z działaniami z przeszłości. W ten sposób „śmieszkował” w publicznej telewizji z historii, z którą łączą go krytycy. Chodzi o napady na placówki Poczty w Niemczech. – Błagam, no ludzie – ironizował.

Kuriozalna pogawędka nie wzbudzałaby takiej irytacji, gdyby nie fakt, że składają się na nią wszyscy podatnicy.

RadioZET.pl