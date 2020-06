TVP odmówiła emisji spotu z parą gejów. "Widzowie skarżą się na treści intymne"

Kampania prezerwatyw Durex "Głośni w łóżku" trwa od niedzieli. W spocie pojawiło się kilka par, które opowiadają o potrzebie dzielenia się pragnieniami z partnerem. Wśród nich jest m.in. para gejów, znanych w sieci jako Jakub i Dawid.

Podobnie jak inne pary heteroseksualne w tym filmie delikatnie się obejmują i dotykają. Reklama emitowana jest m.in. na antenie TVN i Polsatu. Zabrakło jej jednak w TVP. Dlaczego?

O sprawie poinformował portal Wirtualne Media. Dlaczego Telewizja Polska odmówiła wyemitowania spotu? Nadawca powołał się na przepisy Ustawy o radiofonii i telewizji mówiące o przekazach zawierających "sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich".

Jak dowiedziały się Wirtualne Media, nadania spotu odmówiło Biuro Reklamy. Według informacji portalu powodem ma być pokazanie w nim pary jednopłciowej.

Jeden z ustępów artykułu 18. Ustawy o radiofonii i telewizji mówi: "Audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6".

W oficjalnym komunikacie, przesłanym na skrzynkę redakcji Wirtualnych Mediów, TVP tłumaczy, że widzowie mieli skarżyć się na treści intymne .

Na etapie konsultacji z domem mediowym Biuro Reklamy zgłosiło zastrzeżenia do jednej z kreacji planowanej w kampanii. Zastrzeżenie to wynikało w szczególności z dużej ilości skarg widzów, jakie Telewizja Polska otrzymywała na filmy reklamowe zawierające treści intymne. Ostatecznie reklamodawca poinformował nas, że zamierza oprzeć kampanię wyłącznie na kreacji, do której Biuro Reklamy zgłosiło zastrzeżenia. Dotychczasowa opinia została podtrzymana, a dom mediowy poinformował, że nie zamierza zlecać kampanii