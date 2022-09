Tabletka z jodkiem potasu dla każdego Polaka. "Działania na wypadek chmury radioaktywnej"

- O dystrybucji tabletek do jednostek Państwowej Straży Pożarnej zdecydowaliśmy po doniesieniach medialnych, związanych z prowadzonymi walkami na terenie zbliżonym do zaporoskiej elektrowni atomowej – powiedział w Radiu ZET wiceszef MSWiA Błażej Poboży, pytany o to, dlaczego rząd zabezpiecza dla każdego Polaka tabletki z jodkiem potasu.