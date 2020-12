Tadeusz Rydzyk poniesie konsekwencje za swoją wypowiedź, usprawiedliwiającą biskupa Edwarda Janiaka? Prymas Polski Wojciech Polak interweniuje w tej sprawie - przekazały "Fakty" TVN. Chce, aby w kwestię tę zaangażował się warszawski prowincjał redemptorystów. Informacja ta została potwierdzona w biurze delegata Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Tadeusz Rydzyk podczas uroczystości z okazji 29. urodzin Radia Maryja powiedział m.in.: "Dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik mediów, media to zrobiły, media tak robią i nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą (…) udowodnij, udowodnij, a nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem". Stwierdził też: "zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się, nie dajmy się, i w Kościele nie dajmy się (...) to, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże". - Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje – dodał dyrektor Radia Maryja.

Tadeusz Rydzyk o pedofilii w kościele. Prymas Polski żąda wyjaśnień i interweniuje

Głos w tej sprawie zabrali także warszawscy redemptoryści, wydając oświadczenie odnoszące się do sobotnich wydarzeń. Podkreślono w nim, że "wsłuchani w jasny głos Kościoła mamy przekonanie, że wyjaśnianie prawdy jest pierwszym krokiem w uleczeniu ran zadanych przez przestępców poszczególnym ofiarom, jak i całej wspólnocie Kościoła". "Radio Maryja i inne media z nim związane niejednokrotnie wyrażały swoje stanowisko potępienia dla pedofilii i konieczności pomocy ofiarom, zgodne z dokumentami Stolicy Apostolskiej i Kościoła katolickiego w Polsce" – zaznaczył rzecznik redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz.

Oświadczył jednocześnie, że "wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka była komentarzem do obecnej sytuacji medialnej". "Ojciec dyrektor nie komentował decyzji Kościoła dotyczącej ks. biskupa Janiaka" – wskazał o. Mazurkiewicz. Redemptoryści podkreślają, że "czymś podstawowym i bezdyskusyjnym pozostaje dla nas konieczność zachowania prawa oskarżonych do obrony, potrzeba powściągliwości w ferowaniu pośpiesznych wyroków, a także dogłębnego i sprawiedliwego osądzenia przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich i osób tzw. bezradnych w Kościele oraz opieszałości w wyjaśnianiu tych spraw – nie tylko w Kościele, ale również innych środowiskach".

RadioZET.pl/TVN24/stacja7.pl/PAP