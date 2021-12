Tadeusz Rydzyk w grudniu świętuje 30-lecie powstania Radia Maryja. Dało ono początek budowie imperium medialnego redemptorysty, w którego skład wchodzi m.in. Telewizja Trwam, "Nasz Dziennik" czy wyższa szkoła w Toruniu. Rydzyk posądzany jest również o bliskie związki z politykami Zjednoczonej Prawicy. Od 2015 r. otrzymuje hojne dotacje publiczne na swoje projekty.

- Utrzymanie takiego radia (Maryja - przy. red.) wymaga odpowiedniej liczby stacji w całej Polsce. Do tego dochodzi USA, Kanada. Ja już nawet nie wiem, ile jest takich osób. Bez wątpienia jednak są to ci, którzy to radio utrzymują, współpracują z nim - powiedział Rydzyk w rozmowie z PAP.

Rydzyk: codziennie się modlę. Najgorszy jest dla niego hejt i kłamstwa

Mówił, że zainteresowanie mediami miał od najmłodszych lat. - Kiedyś – zupełnym przypadkiem – kupiłem od kogoś mały powielacz. Multiplikowałem na nim notatki dla młodzieży. W mojej pracy duszpasterskiej najpierw docierałem z przekazem do dzieci, potem młodzieży, studentów - dodał.

- Codziennie się modlę. Bez tego bym nie wytrzymał. Widzę, ilu ludzi dostaje depresji pod wpływem złych przeżyć. Ja natomiast nigdy nie spodziewałem się – tego nie przewidziałem, że w Polsce będzie taki opór (wobec Radia Maryja - przyp. red.) - mówił Rydzyk.

Dziwił się, że po upadku komunizmu "nie wszyscy są za". - Najgorszy dla mnie jest hejt i kłamstwa. Trzeba z tym się rozprawić samemu. Wewnętrznie - podkreślił. Pytany o to, skąd czerpie siłę do wielu aktywności przyznał, że "z fizyczności". - Jestem młody, pełen sił - odpowiedział. Wytłumaczył, że Radio Maryja chce dać ludziom się wypowiedzieć. - Pilnujemy jednak tego, aby nie było referatów, odezw do ludzkości. Trzeba jednak słuchaczom dać mówić. To jest środek społecznego komunikowania. Ono nie polega tylko na mówieniu, ale i słuchaniu - tłumaczył.

Zdaniem redemptorysty "ksiądz powinien być osobą komunikatywną, kochającą ludzi". - Gdy widzę księdza, który od ludzi ucieka, to zadaję sobie pytanie, czy taka osoba powinna być kapłanem - powiedział o. Rydzyk.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje.

RadioZET.pl/PAP - Tomasz Więcławski