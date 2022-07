Tajemnicza śmierć 17-latka na obozie. „Kur**, nikt niczego nie wysyła”

17-letni Wiktor był poszukiwany od piątku 1 lipca. W sobotę jego ciało znaleźli w Zalewie Sulejowskim strażacy. Z informacji udzielonych portalowi RadioZET.pl przez osobę zbliżoną do sprawy wynika, że uczestnicy obozu o utonięciu kolegi wiedzieli wcześniej, a policja o zaginięciu nastolatka została poinformowana kilka godzin po zdarzeniu.

W czwartek na plaży miało dojść do mocno zakrapianej imprezy, a alkohol spożywali zarówno nastolatkowie, jak i ich opiekun. Świadkiem libacji miał być rybak.

Zgodnie z przedstawioną nam relacją będący pod wpływem alkoholu wychowawca grupy w pewnym momencie zostawił podopiecznych i poszedł spać do namiotu. Wtedy Wiktor wraz z koleżanką oddalił się od znajomych.

17-letni Wiktor utonął w Zalewie Sulejowskim

Nie jest jasne, jak 17-latek, który najprawdopodobniej nie potrafił pływać, znalazł się w wodzie. Z relacji wynika, że towarzysząca mu dziewczyna próbowała wyciągnąć go z wody, ale bezskutecznie. Do zdarzenia miało dojść około godziny 22.

Gdy uczestnicy obozu obudzili opiekuna, zaczęli wspólne poszukiwania – bez skutku. Wychowawca miał powiedzieć podopiecznym, żeby posprzątali miejsce, w którym odbywała się impreza i kazał wszystkim pójść spać.

Policja została poinformowana, że wszyscy poszli spać o godzinie 23 i dopiero rano zauważyli, że Wiktora nie ma. - Policjanci informację o zaginięciu chłopca otrzymali 1 lipca o godzinie 07:26. Jako pierwsi zostali powiadomieni funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Jednakże teren, na którym doszło do zaginięcia, terytorialnie podlega Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie, dlatego o godz. 08:24, zgłoszenie zostało przekazane przez KMP w Piotrkowie do dalszego prowadzenia przez KPP w Opocznie – informuje asp. szt. Barbara Stępień z KPP w Opocznie.

Opiekun zacierał ślady ws. zaginięcia 17-latka?

Osoby zbliżone do sprawy mówią o zastraszaniu i zacieraniu śladów. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że opiekun znalazł paragon ze sklepu, gdzie kupiono alkohol i włożył go do portfela zaginionego (jego rzeczy były na plaży). Paragon w rzeczach syna oddanych przez policję odkrył potem ojciec Wiktora. Wiele wskazuje na to, że funkcjonariusze nie przeszukali rzeczy zmarłego. Również według naszych informacji nie przebadano alkomatem nieletnich uczestników obozu, a tylko opiekuna.

Niejasny jest też wątek telefonu ofiary. Według naszych informacji jeden ze świadków miał słyszeć rozmowę, podczas której sugerowano, by go zakopać.

Na jednym z komunikatorów utworzono specjalną grupę. „Jak ktoś dostanie wezwanie (od policji – red.) to proszę o info” – brzmi jedna z wiadomości od wychowawcy. Jeden z uczestników obozu pisał: „I kur**, nikt niczego nie wysyła ze zdjęć i filmów”. Po odnalezieniu ciała Wiktora opiekun miał straszyć, że jeśli ktokolwiek powie coś policji, „trafi do więzienia razem z nim”.

Wiadomo, że opiekun obozu nie był nauczycielem, a jedynie wolontariuszem fundacji proobronnej. Obóz był prywatną inicjatywą i nie był oficjalnie zgłaszany.

Prokuratura na razie nie komentuje sprawy. Nie odbyła się też jeszcze sekcja zwłok nastolatka.

